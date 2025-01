"A 13 de janeiro de 2025 a Morningstar DBRS cessou a atribuição de 'rating' às obrigações cobertas emitidas pela Caixa por termo do contrato", de acordo com um comunicado emitido à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Na semana passada, em 9 de janeiro, o banco público anunciou que a Fitch Ratings tinha cessado a atribuição de 'rating' também por termo do contrato.

No comunicado emitido hoje, a Caixa lembra que mantém a avaliação de 'rating' às obrigações cobertas pela Moody's Ratings "que lhe atribui a mais elevada notação de Aaa".

