A posição consta do relatório e contas de 2019 do banco Montepio Geral (MG) Cabo Verde, em função da nova legislação que vai permitir ao banco central cabo-verdiano cessar a atividade dos bancos de autorização restrita que não solicitarem a transformação em autorização genérica, para trabalharem com clientes residentes.

Dois dos quatro bancos 'offshore' que operam em Cabo Verde já admitiram avançar ou avançaram com processo de adequação à autorização genérica, casos do Banco de Fomento Internacional (BFI) e do BIC, processos que têm de estar concluídos até dezembro.