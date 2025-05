Luís Montenegro foi informado da notícia pela comunicação social quando saía de uma loja de artigos religiosos em Fátima. "Eh lá, viemos a Fátima e há fumo branco", exclamou.

Quando questionado se é um sinal para a campanha da AD, Montenegro respondeu que sim, apesar de não saber de quê.

"Parece de propósito, mas é premonitório. Honestamente, não me tinha passado pela cabeça, mas é uma coincidência muita feliz (...) Esta coincidência, enfim... Dirá qualquer coisa, não sei o que é. Mas a fé também tem este lado misterioso", afirmou.

Questionado se tem fé, respondeu afirmativamente, mas que hoje não irá ao Santuário colocar uma vela: "Não vim cá hoje para para fazer isso".

Mais à frente, o também primeiro-ministro foi novamente questionado sobre os desafios que enfrentará o novo Papa, cujo nome ainda não é conhecido.

"O que eu desejo é que a Igreja Católica continue a afirmar-se como uma casa de fé e de relação espiritual com aqueles que acreditam, mas muito mais do que isso: continue a ser um referencial de intervenção social, de cultura de valores importantes como a solidariedade, do combate à pobreza, entreajuda, paz, numa altura em que o mundo está tão estranho, tão violento, com muitas manifestações de incerteza", desejou.

Montenegro disse ainda esperar que o novo Papa seja um sucessor de Francisco, com o seu estilo e a sua doutrina.

"Mas com uma capacidade que o Papa Francisco teve, que é de ser escutado. O mais importante é mesmo ser escutado, ser portador de uma mensagem que é simultaneamente de esperança, de solidariedade e com a autoridade de quem consegue fazer as pessoas refletir e tirar conclusões daquilo que se diz", afirmou.

Pouco depois de ter saído fumo branco da Capela Sistina começaram a tocar os sinos no Santuário de Fátima.

Antes desta notícia, a caravana da AD tinha percorrido ruas quase desertas de Fátima, até chegar ao Colégio Sagrado Coração de Maria, onde muitas crianças, dentro e fora da escola, receberam o primeiro-ministro quase como uma estrela pop, com muitos gritos de "Montenegro, Montenegro".

O líder do PSD tirou dezenas de selfies com as crianças e ainda gracejou: "Se já fossem todos eleitores...".

SMA/PMF // PC

Lusa/Fim