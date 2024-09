"Sinceramente, arranjar pretextos para estar a distrair as pessoas com detalhes, independentemente da atribuição de valor a esses detalhes, não estou a menosprezar a vontade de ter informação, agora, sinceramente, os portugueses não querem birras", afirmou o primeiro-ministro, Luís Montenegro.

Em declarações aos jornalistas, depois de votar em Espinho na eleição direta para a liderança do partido, à qual se recandidata, Montenegro assegurou que "este Governo apresentará mais elementos do que os governos anteriores apresentavam às oposições".

"O Governo está empenhado em ter um diálogo sério e leal com todas as forças partidárias e na base desse diálogo estará sempre a partilha de informação. Nós estamos disponíveis para partilhar a informação que é possível partilhar com os partidos da oposição, para que possam ter todas as condições para fazer a sua reflexão e apresentar as suas propostas", acrescentou.

O PS acusou hoje o Governo de falta de "boa-fé negocial" sobre o Orçamento do Estado para 2025 (OE2025) por continuar sem enviar "informação imprescindível", manifestando preocupação sobre a capacidade de o executivo garantir "equilíbrio orçamental".

SPC // JPS

Lusa/fim