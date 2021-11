"A vacina é intramuscular e será administrada em duas doses separadas por um intervalo de seis meses", referiu o ministério no documento.

A introdução da vacina no calendário de vacinação do país visa "reduzir os níveis de morbimortalidade pelo cancro do colo do útero", estimando-se que Moçambique registe anualmente 5.622 novos casos, avançou o ministério.

As autoridades de Saúde pedem que os pais e encarregados de educação levem as crianças a vacinar, referindo que o cancro do colo do útero pode ser prevenido, "desde que a mulher seja vacinada antes de iniciar a atividade sexual".

De acordo com o ministério, Moçambique regista por ano 4.061 mortes devido ao cancro do colo do útero, uma média de 11 óbitos por dia, cuja taxa de letalidade é de 72%.

LYN // MLS

Lusa/Fim