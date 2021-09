"Quero apelar aos gestores escolares, líderes comunitários e parceiros para encontrarmos soluções locais e a breve trecho eliminar as turmas ao ar livre" e deixar de haver "crianças sentadas no chão, debaixo de árvores", referiu a ministra da Educação, Carmelita Namashulua, citada hoje pelos meios locais após a abertura do encontro.

O Conselho Coordenador do Ministério da Educação decorre desde quarta-feira em Chidenguele, sul do país, reunião que junta diversos agentes da área para fazer um ponto de situação das atividades no país.

A criação de "condições propícias" para o estudo nos diferentes graus de ensino deve ser prioridade, sublinhou.

Um programa nacional tenta alterar a situação com recurso a madeira, zinco e outros materiais locais, mas o desafio passa por reverter o subfinanciamento para infraestruturas.

Na abertura do Conselho Coordenador, a governante queixou-se ainda de demoras "na construção e apetrechamento de infraestruturas escolares".

Outros problemas persistem no setor, nomeadamente o elevado rácio de alunos por professor, ligado a outro que requer mais financiamento, a contratação de mais professores para o ensino público.

O Governo moçambicano e oito parceiros de cooperação renovaram em julho um memorando de entendimento visando melhorar a qualidade da educação no país.

Portugal, Alemanha, Canadá, França, Finlândia, Itália, Irlanda e Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) contribuem para o Fundo de Apoio ao Setor da Educação (FASE) e anualmente têm desembolsado 80 milhões de dólares (68 milhões de euros) para a educação em Moçambique, numa iniciativa criada em 2002.

O novo acordo assinado este ano pretende assegurar o acesso a uma educação de qualidade, implementar e consolidar um sistema de monitorização, avaliação e aprendizagem "alinhado ao plano baseado em resultados".

