Buchili falava na sessão da informação anual do procurador-geral da República, que começou hoje e termina na quinta-feira.

Enquanto o número de homicídios verificados no último ano baixou, o de processos-crimes abertos devido a assassinatos aumentou, atingindo 2.517 em 2021 contra 2.490 em 2020, refere o balanço sobre a criminalidade, no capítulo sobre crimes contra a vida.

"A ocorrência destes crimes revela total desrespeito pela vida e a degradação dos valores ético-morais", afirmou Beatriz Buchili.

Buchili observou que os crimes contra a vida impõem uma "introspeção pessoal, familiar e comunitária sobre o valor da vida humana e a necessidade de construção de uma sociedade sã e de harmonia".

O documento assinala que o número de homicídios involuntários devido a acidentes de viação aumentou em 89 em 2021, atingindo 944 face a 855 no ano anterior.

"Estes acidentes, para além de provocar perdas de vidas humanas, com consequências incomensuráveis no tecido social, acarretam prejuízos para o Estado e outras entidades públicas e privadas", lê-se na informação anual.

Beatriz Buchili defendeu a intensificação de ações de prevenção da sinistralidade rodoviária, com foco na educação e fiscalização.

Por outro lado, "a qualidade de formação do condutor é fundamental para a promoção de práticas rodoviárias seguras e adequadas à prevenção da sinistralidade rodoviária".

A procuradora-geral da República considerou essencial a criação de condições técnicas e materiais nas escolas de condução visando uma formação apropriada e virada para a segurança rodoviária.

A informação anual do procurador-geral da República é depois seguida de perguntas dos deputados e subsequentes respostas.

A AR é dominada pela Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), partido no poder, com uma maioria qualificada de 184 dos 250 deputados, seguido da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), principal partido da oposição, com 60 assentos, e do Movimento Democrático de Moçambique (MDM), terceiro partido, com seis deputados.

