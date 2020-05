O novo caso diz respeito a um cidadão moçambicano com idade entre 35 e 45 anos e que foi diagnosticado no distrito de Changara, na província de Tete, centro do país, disse Rosa Marlene, durante a conferência de imprensa de atualização de dados sobre a pandemia no país.

"O novo caso apresenta-se com sintomatologia leve e está em isolamento domiciliar. No momento, decorre o mapeamento dos seus contactos", declarou Rosa Marlene.

Dos 234 casos registados em Moçambique, 208 são de transmissão local e 26 são importados, havendo registo de dois mortos.

As autoridades indicam que 84 pessoas estão recuperadas e há dois internados.

Do total de casos já registados, 131 estão na província de Cabo Delgado, 11 em Nampula, dois na Zambézia, 44 na cidade de Maputo, um em Niassa, 22 na província de Maputo, 12 em Sofala, quatro em Tete, um em Manica, três em Inhambane e também três em Gaza.

Desde o anúncio do primeiro caso no país, a 22 de março, foram feitos pouco mais de 10 mil testes, tendo sido submetidas a quarentena cerca de 15 mil pessoas das mais de 800 mil rastreadas, continuando 1.300 a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 360 mil mortos e infetou mais de 5,8 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 2,3 milhões de doentes foram considerados curados.

Entre os países africanos que têm o português como língua oficial, a Guiné-Bissau lidera em número de infeções (1.256 casos e oito mortos), seguindo-se a Guiné Equatorial (1.043 casos e 12 mortos), Cabo Verde (390 casos e quatro mortes), São Tomé e Príncipe (458 casos e 12 mortos), Moçambique (234 casos e dois mortos) e Angola (77 infetados e quatro mortos).

