As vítimas mortais tinham idades compreendidas entre 26 e 76 anos, que estavam internados em unidades hospitalares das províncias de Inhambane, Gaza e cidade de Maputo, refere-se no comunicado de atualização de dados.

O documento indica ainda que mais 133 pessoas estão infetadas pelo novo coronavírus, elevando o total de casos para 14.227, dos quais 13.923 são de transmissão local e 304 são importados.

Nas últimas 24 horas registaram-se também 104 novos casos de pessoas dadas como recuperadas, subindo o total para 12.238 (86%), havendo ainda um cumulativo de 534 pacientes internados.

A cidade de Maputo, capital do país, tem o maior número de casos ativos, com um total de 1.254, seguida da província de Maputo, com 230, e as restantes províncias tem menos de 185 casos.

Desde o anúncio do primeiro caso no país, em 22 de março, foram testadas um total de 208.123 pessoas suspeitas.

Em África, há 46.505 mortos confirmados em mais de 1,9 milhões de infetados em 55 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia naquele continente.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.294.539 mortos em mais de 52,7 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

EYAC // VM

Lusa/Fim