A primeira vítima, de 34 anos, de nacionalidade moçambicana, deu entrada no Hospital Provincial de Chimoio, em Manica, centro do país, no dia 05, "com um quadro de doença crónica grave e perdeu a vida em menos de 24 horas de internamento", referiu um comunicado do ministério.

"A amostra para a realização do teste para o novo coronavírus foi colhida no dia da admissão e o resultado positivo foi confirmado no dia 10", acrescentou a nota.