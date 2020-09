"Dos 76 casos reportados hoje, 74 são moçambicanos e dois são estrangeiros, [relativos a] um malauiano e um brasileiro", refere a nota de atualização de dados do Ministério da Saúde.

Os casos reportados encontram-se em isolamento domiciliário e decorre o processo de identificação dos seus contactos.

Do número total de infeções que o país já registou, 4.072 casos são de transmissão local e 269 casos são importados.

O Ministério da Saúde contabiliza 2.579 (59%) pessoas totalmente recuperadas, havendo também o registo de 26 óbitos e 17 pessoas internadas.

A capital moçambicana (cidade de Maputo) continua a registar o maior número de casos ativos no país, com 959 infetados, seguida das províncias de Maputo, com 212, Nampula, com 198, e Cabo Delgado, com 181 casos.

As restantes sete províncias moçambicanas registam menos de 95 casos.

Desde o anúncio do primeiro caso, em 22 de março, Moçambique rastreou pouco mais de dois milhões de pessoas e testou um cumulativo de 102.456.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 875.703 mortos e infetou mais de 26,6 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

