As vítimas mortais eram todas de nacionalidade moçambicana, com idades entre 15 e 84 anos. Os óbitos foram declarados entre o dia 10 e hoje, referiu Benigna Matsinhe, diretora adjunta de Saúde Pública, durante a conferência de atualização de dados sobre a doença.

Moçambique eleva o número de mortes por covid-19 para 1.138 e o de casos para 100.785, 76% dos quais recuperados.

O país contabiliza 22.804 casos ativos da doença e, destes, 481 estão internados.

Um total de 673.459 casos suspeitos de infeção pelo novo coronavírus foram testados em Moçambique, dos quais 3.397 nas últimas 24 horas.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.093.263 mortos em todo o mundo, entre mais de 190,3 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.

