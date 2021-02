As mortes anunciadas, todas de pessoas de nacionalidade moçambicana, com idades entre os 30 e 79 anos, foram declaradas na sexta-feira, com exceção de duas, uma no dia 13 de janeiro e outra a 04 de fevereiro.

Moçambique passa a ter um total acumulado de 451 óbitos e 44.112 casos, dos quais 61% recuperados.

O número de pessoas hospitalizadas regista um abrandamento em relação a dias anteriores, com 317 pessoas em centros de internamento de covid-19 e noutras unidades de saúde (78% destes pacientes encontram-se em Maputo).

Desde março de 2020, Moçambique já testou 361.142 casos suspeitos, dos quais 2.551 nas últimas 24 horas.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 2.299.637 mortos resultantes de mais de 105 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), o número total de infetados nos 55 Estados-membros da organização é de 3.642.975 e o de recuperados nas últimas 24 horas é de 21.123, para um total de 3.149.657 desde o início da pandemia.

A África Austral continua como a região mais afetada, com 1.738.483 infetados e 51.038 mortos. A África do Sul, o país mais atingido pela covid-19 no continente, regista 1.470.516 casos e 45.903 mortes.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

