As vítimas mortais foram um homem de 63 anos e uma mulher de 66 anos, ambos de nacionalidade moçambicana.

Os dados confirmam um aumento de infeções.

"A nível nacional, a taxa de positividade [dos testes] nas últimas 24 horas foi de 25%, enquanto a taxa de positividade acumulada é de 12%", lê-se no boletim.

Moçambique já testou cumulativamente 588.470 casos suspeitos, dos quais 2.020 nas últimas 24 horas.

O total de mortes em junho subiu hoje para 33, quando ainda faltam quatro dias para o fim do mês, enquanto em maio foram 22.

Moçambique tem um total acumulado de 867 mortes e 74.704 casos de covid-19, dos quais 94% recuperados e 127 internados.

De acordo com o boletim de hoje, o país conta com 3.234 casos ativos.

Entrou hoje em vigor o agravamento de algumas das restrições no âmbito do estado de calamidade no país para prevenção da covid-19 face à ameaça de uma terceira vaga, já presente na vizinha África do Sul.

Passa a haver maiores limitações na lotação de espaços públicos, redução de horários de funcionamento, interdição de praias e mais uma hora de recolher obrigatório noturno, agora a partir das 22:00 (21:00 em Lisboa) nas principais cidades do país.

LFO // EL

Lusa/fim