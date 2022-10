Zacarias deu a conhecer a intenção durante um encontro com o secretário-geral do GECF, Mohamed Hamel, no âmbito da reunião ministerial desta entidade, que decorre hoje no Cairo, capital do Egito, adianta-se no comunicado, citado pelo diário Notícias.

Na ocasião, Hamel disse que Moçambique vai tornar-se no quinto maior exportador de gás natural liquefeito (GNL) no mundo, quando o país começar a produzir este recurso na bacia do Rovuma, região norte.

O responsável apelou ao país para continuar a produzir um quadro legal e regulatório adequado à indústria petrolífera.

A reunião de hoje no Cairo tem como pontos de agenda o debate sobre a visão global do mercado de gás no mundo, o relatório de gestão do comité executivo do GECF e a revisão da estratégia de longo termo.

O GECF é uma organização intergovernamental criada para a troca de experiências entre os países-membros, produtores e consumidores visando a melhoria da estabilidade e segurança da oferta e procura no mercado do gás no mundo.

Os membros da organização detêm 72% das reservas mundiais de gás e 43% da produção comercializada.

PMA // VM

Lusa/Fim