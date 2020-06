"Queremos crer que ao longo deste ano as casas serão concluídas", disse o porta-voz do Conselho de Ministros, Filimão Suaze, após uma reunião deste órgão, em Maputo, capital do país.

Numa primeira fase, o realojamento das famílias que viviam nas proximidades da lixeira de Hulene estava previsto para finais de 2018, tendo, no entanto, o Governo prorrogado o prazo para meados de 2019, mas até hoje as pessoas continuam à espera.