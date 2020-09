O inquérito sero-epidemiológico na cidade da Beira, a segunda mais importante do país, vai abranger a mais de 6.000 pessoas e espera-se que "ajude o Ministério da Saúde e outros setores a adotar estratégias de combate à pandemia", refere a delegação provincial de saúde de Sofala.

Durante o processo de preparação e sensibilização, realizado no início do mês, as autoridades de saúde identificaram, como os principais grupos de risco, utentes que trabalham e frequentam mercados, e agentes da polícia de trânsito, bem como pessoal do Serviço Nacional de Migração e de parques de estacionamento.