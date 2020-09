De acordo com o Registo de Ameaças Ecológicas, publicado pelo Institute for Economics and Peace da Austrália, Afeganistão, Moçambique e Namíbia são os três países, entre os 157 analisados, com "maior exposição a choques ecológicos".

O Afeganistão deverá enfrentar seis ameaças ambientais e Moçambique e a Namíbia cinco até 2050, sendo classificados como países "de alto risco" de choques ecológicos e com baixos níveis de resiliência.