As doses, que visam vacinar 23 milhões de menores de 5 anos, servem para combater o poliovírus selvagem tipo 1, que segundo a OMS é o primeiro caso do género no Maláui em 30 anos.

Além de Moçambique e Maláui as vacinas serão enviadas também para a Tanzânia, Zâmbia e Zimbabué, acrescentou a OMS.

No próximo domingo será lançada a primeira fase de campanha de vacinação em Moçambique, Maláui, Tanzânia e Zâmbia, visando 9,4 milhões de crianças.

Posteriormente, estão previstas mais três fases, que abrangerão igualmente o Zimbabué, para abril, junho e julho, para atingir a meta de atingir mais de 23 milhões de crianças.

As vacinações em massa, ou vacinações complementares, visam interromper a circulação do poliovírus, imunizando todas as crianças menores de 5 anos com a vacina oral contra a poliomielite, independentemente do estado de imunização anterior.

O objetivo é alcançar crianças que não estão imunizadas ou apenas parcialmente protegidas e aumentar a imunidade das que foram imunizadas.

"A poliomielite é uma doença altamente infecciosa e intratável que pode causar paralisia permanente. Em apoio ao Maláui e seus vizinhos, estamos a agir rapidamente para interromper esse surto e extinguir a ameaça através de vacinas eficazes", disse o diretor regional da OMS para a África, Matshidiso Moeti.

A região africana foi declarada e certificada como livre de pólio selvagem indígena em agosto de 2020, após eliminar todas as formas de poliovírus selvagem.

A certificação da região como livre da pólio selvagem continua inalterada.

Análises laboratoriais ligaram a variante detetada no Maláui com a que circulava na província de Sindh, no Paquistão, em 2019.

O Maláui estabeleceu um sistema de vigilância ambiental para o poliovírus em 11 locais em quatro cidades.

As equipas técnicas estão a recolher amostras do ambiente e enviam-nas para laboratórios para análise, enquanto a vigilância ativa também está a ser realizada nas unidades de saúde e nas comunidades.

Em preparação para as campanhas de vacinação, equipas de emergência foram mobilizadas a nível distrital para facilitar a campanha e assegurar que todas as crianças elegíveis sejam vacinadas.

