As vítimas mortais são todas de nacionalidade moçambicana e tinham entre 31 e 86 anos, segundo o documento.

Com a terceira vaga da doença avançar no país, há mais 106 pessoas internadas nas últimas 24 horas e 499 pessoas em centros de isolamento, 66% na capital.

Moçambique tem um total acumulado de 1.099 mortes de covid-19 e 98.152 casos, 77% dos quais recuperados da doença.

No total, o país contabiliza 20.780 casos ativos de covid-19.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.070.508 mortos em todo o mundo, entre mais de 188,8 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente da agência France-Presse, divulgado na sexta-feira.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.

