As vítimas mortais tinham entre 28 e 77 anos. Os óbitos foram declarados entre quarta-feira e hoje, referiu o ministério no comunicado de atualização diária de dados sobre a doença.

Moçambique sobe o total acumulado de mortes por covid-19 para 1.538 e o de casos para 129.036, dos quais 78% recuperados da doença e 485 estão internados.

O país tem 26.161 casos ativos do novo coronavírus SARS-CoV-2.

Desde que foi declarado o primeiro caso, em março do último ano, Moçambique testou cumulativamente 762.678 casos suspeitos, dos quais 6.057 nas últimas 24 horas.

A pandemia de covid-19 fez pelo menos 4.247.424 mortos em todo o mundo, entre mais de 200,1 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço da AFP com base em dados oficiais.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.

