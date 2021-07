Nas últimas 24 horas o país registou 1.686 novos casos, a maioria em Maputo, onde a taxa de positividade foi de 46,8% (de um total de 2.137 testes realizados) - ou seja, quase um em cada dois testes foi positivo.

"O total de pacientes nos centros de internamento covid-19 e noutras unidades hospitalares passou para 351 pessoas, 74,1% na cidade de Maputo", acrescentou.

Nas últimas 24 horas houve 61 internamentos e 25 altas, lê-se no boletim.

O país encontra-se na terceira vaga de covid-19 com um total de 14.070 casos ativos.

Desde o início da pandemia, Moçambique acumula 962 óbitos e 87.935 casos de contágio, 83% dos quais recuperados.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.013.756 mortos em todo o mundo, resultantes de mais de 185,5 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente feito pela agência France-Presse.

Em Portugal, desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram 17.148 pessoas e foram registados 905.651 casos de infeção, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, uma cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.

LFO // ANP

Lusa/fim