A paciente "estava em tratamento para as comorbidades que determinaram o seu internamento e o óbito ocorreu na madrugada de sábado, da sala de isolamento do Hospital Central de Maputo", detalharam as autoridades de saúde.

Nas últimas 24 horas, Moçambique testou 627 casos suspeitos e 18 deram resultado positivo para infeção pelo novo coronavírus, passando o país a ter um cumulativo de 987 doentes, dos quais 270 já se recuperaram.

Todos os novos casos estão "em isolamento domiciliar e decorre o processo de mapeamento dos seus contactos", refere o mesmo comunicado.

A maioria dos casos ativos registados continua a estar no norte do país, nas províncias de Nampula (284) e Cabo Delgado (156), seguindo-se Maputo Cidade (87) e Maputo Província (75).

As restantes sete províncias têm menos de 20 casos registados.

