A cidade de Maputo registou o maior número de casos (199), correspondendo a 74% do total dos casos reportados hoje em todo o país, seguindo-se as províncias de Zambézia e Maputo, com 31 casos (11.5%) cada - a capital corresponde a uma divisão administrativa e a província que a envolve corresponde a outra.

Moçambique contabiliza um total de 5.205 pessoas dadas como recuperadas (60% do cumulativo de infeções), enquanto 50 estão internadas nos centros de isolamento.

Desde o anúncio do primeiro caso, em 22 de março, o país testou um total de 136.683 casos suspeitos.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão de mortos e mais de 33,4 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em África, há 35.750 mortos confirmados em mais de 1,4 milhões de infetados em 55 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia no continente.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

