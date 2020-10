"Fomos surpreendidos com a chegada na quarta-feira de 78 compatriotas nossos deportados da África do Sul, sem que essa ação nos tenha sido comunicada com sete dias de antecedência, tal como foi acordado entre as autoridades dos dois países", disse à Lusa o porta-voz do Senami, Celestino Matsinhe.

Uma parte dos migrantes foi expulsa da África do Sul por imigração clandestina e a outra após cumprimento de pena a que foi condenada por cometimento de vários crimes, acrescentou Celestino Matsinhe.