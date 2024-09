Hoje, Paulo Rangel almoça com o homólogo timorense, Bendito Freitas, antes de se encontrar com o primeiro-ministro, Xanana Gusmão.

Segue-se uma visita ao projeto FOCO - Formar, Orientar, Certificar e Otimizar com a Universidade Nacional Timor Lorosa'e e um encontro com o Presidente da República, Ramos Horta.

Na sexta-feira, Paulo Rangel começa o dia com uma visita à Escola Portuguesa de Díli, seguindo-se um encontro com o cardeal D. Virgílio do Carmo e uma visita à obra missionária Tibar -- Irmãs Escravas da Santíssima Eucaristia e da Mãe de Deus.

Ao início da tarde, o MNE português visita a e Escola CAFE de Díli, que pertence à Rede de Escolas Amigas da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), participando depois num ciclo de conferências com o Presidente, Ramos Horta, na comemoração do 25.º aniversário da Força Internacional para Timor-Leste (Interfet).

Sábado, Paulo Rangel vai visitar a Embaixada de Portugual em Díli e depois segue para o Cemitério de Santa Cruz, palco de um massacre a 12 de novembro de 1991, filmado pelo jornalista britânico Max Stahl, que expôs as atrocidades cometidas pelas forças militares indonésias em Timor-Leste.

SMM // JMC

Lusa/Fim