"A audiência serviu para a ministra Verónica Macamo informar e explicar a decisão do Governo moçambicano candidatar a República de Moçambique a membro não permanente do Conselho de Segurança da ONU", refere o comunicado.

Além de debater a candidatura de Moçambique a membro não permanente do Conselho de Segurança da ONU, Verónica Macamo abordou aspetos relacionados com a gestão da pandemia da covid-19 e defesa, num momento em que, com apoio do Ruanda e da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, as forças moçambicanas tentam travar as incursões terroristas de grupos armados na província de Cabo Delgado, no norte do país.

"O Presidente Shahid enalteceu o empenho do Governo moçambicano no combate ao terrorismo e à covid-19, manifestou o apoio das Nações Unidas na luta contra esses males e garantiu o endosso do seu país, as Ilhas Maldivas, à candidatura moçambicana ao Conselho de Segurança da ONU", refere o comunicado.

Segundo o documento, na agenda de hoje, a chefe da diplomacia moçambicana tem encontros marcados com o subsecretário-geral da ONU da luta contra o terrorismo, Vladimir Voronkov, bem como os ministros negócios estrangeiros da Ucrânia e Singapura.

EYAC // PJA

Lusa/Fim