"Curvamo-nos perante a memória do Embaixador António Franco, que serviu devotadamente o país, quer como diplomata, quer como Chefe da Casa Civil do Presidente Jorge Sampaio. Endereçamos sentidas condolências à sua família", lê-se na mensagem divulgada na conta oficial do MNE no Twitter.

António Franco morreu na quarta-feira, aos 76 anos.