Esta missão, que deve trazer os astronautas da Starliner, Suni Williams e Butch Wilmore, de volta à terra, estava prevista para descolar em direção à Estação Espacial Internacional (ISS) na tarde de quinta-feira, a partir da Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral, na costa leste da Florida, mas as projeções meteorológicas forçaram o lançamento a ser adiado para sábado às 13:17 locais (17:17 GMT), segundo a NASA.

Os meteorologistas preveem que a tempestade "Helene" pode tornar-se num grande furacão, de categoria três ou superior na escala Saffir-Simpson, que tem um máximo de cino, até quinta-feira, quando deverá atingir a costa oeste da Florida e será registado mau tempo em grande parte daquela península.

A agência espacial norte-americana (NASA) colocou hoje o foguetão "Falcon 9" na plataforma de lançamento com a cápsula "Dragon" no topo, ambas da SpaceX, para acender os motores e os últimos testes a realizar esta noite com vista ao lançamento.

Na segunda-feira, a NASA e a SpaceX fecharam com sucesso as revisões finais antes da descolagem daquela que será a nona rotação da tripulação na ISS em naves da empresa de Elon Musk, segundo a agência espacial.

Os dois tripulantes da Crew-9 serão o astronauta Nick Hague, comandante da missão, e o cosmonauta Aleksandr Gorbunov, especialista, que permanecerão no laboratório orbital por cerca de cinco meses, realizando pesquisas e uma caminhada espacial.

Esta missão estava programada para descolar com quatro tripulantes, mas só o fará apenas com Hague e Gorbunov para substituir Barry 'Butch' Wilmore e Sunita 'Suni' Williams, os astronautas que farão a viagem de volta a bordo da cápsula "Starliner".

No início deste mês, a nave Boeing regressou sem os seus dois tripulantes devido a problemas técnicos que não puderam ser resolvidos e que levaram a NASA a manter Wilmore e Williams na estação espacial até fevereiro de 2025, data prevista para o "Return the Dragon" (regresso do Dragão).

Uma das mudanças resultantes daquela agitada missão de teste do "Starliner" é a mudança na plataforma de lançamento do Crew-9.

O projeto planeado para o complexo 39A do Centro Espacial Kennedy, passou para o complexo 40 da Estação da Força Espacial do Cabo Canaveral, que acolherá assim pela primeira vez o lançamento de uma missão tripulada.

