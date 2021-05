O responsável operacional das missões internacionais do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), Ivo Cardoso, disse à Lusa que a equipa composta por dois elementos do INEM e um do instituto Camões visitou várias áreas hospitalares na Praia (ilha de Santiago) e Mindelo (São Vicente), além de estabelecer contactos com autoridades locais.

A cadeia do medicamento e do frio, bem como os sistemas de abastecimento e distribuição de medicamentos e vacinas nas várias ilhas foram debatidas durante a visita, que terminou com uma ideia "positiva" sobre o trabalho das autoridades cabo-verdianas no combate à covid-19.

"De uma forma geral, Cabo Verde tem uma boa resposta e inclusive planos de contingência previstos, face ao número de casos que tem vindo a aumentar", referiu Ivo Cardoso.

O responsável acrescentou que, durante a missão, a equipa portuguesa tomou conhecimento de "necessidades ao nível da otimização dos cuidados especializados aos doentes com covid-19, nomeadamente do ponto de vista respiratório, que muitas vezes necessitam de medidas não tão convencionais para se obterem melhores resultados".

Segundo Ivo Cardoso, estas respostas poderão ser mais necessárias face a um aumento do número de casos de doentes mais graves, o que ainda não se regista.

Outra necessidade apontada pelas autoridades cabo-verdianas foi precisamente na área da formação mais especializada e mais específica aos profissionais dos hospitais, para responder a estes doentes mais graves.

"As autoridades cabo-verdianas estão preocupadas, sobretudo com o aumento de casos, mas também a planear e a otimizar uma resposta, sobretudo aos doentes mais graves", revelou.

A equipa do INEM e do Camões -- Instituto da Cooperação e da Língua esteve em Cabo Verde entre 05 e 11 de maio e o envio de uma outra equipa está a ser ponderada pelas autoridades portuguesas e cabo-verdianas.

Cabo Verde regista 27.386 casos de covid-19, que causaram 243 mortos.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.333.603 mortos no mundo, resultantes de mais de 160,3 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

