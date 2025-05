A deslocação de Lin poderá gerar novas tensões com a China, que se opõe firmemente a qualquer contacto entre altos responsáveis de Taiwan e dirigentes estrangeiros.

De acordo com um comunicado difundido pela diplomacia taiwanesa, Lin lidera uma delegação composta por representantes dos setores tecnológico e industrial, académicos e funcionários do Governo.

Durante a deslocação, o chefe da diplomacia taiwanesa participará no Fórum de Inovação em Inteligência Artificial Taiwan-Texas, agendado para 09 de maio, onde deverá intervir a convite da organização.

Segundo o Executivo de Taipé, a visita pretende tirar partido de um "novo modelo de cooperação" com os Estados Unidos, destinado a apoiar a entrada de empresas taiwanesas no mercado norte-americano, promovendo a sua integração no ecossistema de inovação local através do uso de tecnologia, capital e talento dos Estados Unidos.

O ministério acrescentou que, com esta iniciativa, se procura ainda estimular o investimento bilateral, atraindo capital norte-americano para Taiwan, por meio do diálogo com representantes dos setores público, privado e académico dos EUA. O comunicado não especifica quais são os responsáveis norte-americanos que se vão reunir com Lin.

Desde a tomada de posse do líder taiwanês, William Lai, em maio do ano passado, seis governadores norte-americanos --- entre os quais o texano Greg Abbott --- visitaram Taiwan, o que, segundo Taipé, reflete "apoio tangível à cooperação bilateral".

A visita de Lin ocorre uma semana após a conclusão da primeira ronda de negociações entre Taiwan e os Estados Unidos sobre tarifas recíprocas e outras matérias económicas e comerciais. O Governo taiwanês descreveu o ambiente das conversações como "franco" e "cordial".

Após o anúncio das chamadas tarifas recíprocas --- que, no caso de Taiwan, ascendiam aos 32% ---, Taipé propôs negociações com base na eliminação de tarifas e manifestou a intenção de reduzir o desequilíbrio comercial com os EUA através da aquisição de energia e outros bens.

JPI // CAD

Lusa/Fim