Nesta visita antes do Natal às missões militares portugueses presentes em três países africanos, João Gomes Cravinho tem estado acompanhado pelo chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, almirante António Silva Ribeiro.

A delegação portuguesa nestas visitas às tropas portuguesas deveria ter sido liderada pelo primeiro-ministro, mas António Costa foi forçado a cancelar a sua deslocação na quinta-feira, ficando em Lisboa em isolamento profilático preventivo da covid-19, na sequência do caso positivo do presidente francês, Emmanuel Macron, com quem tinha estado na quarta-feira em Paris.