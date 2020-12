A posição é expressa num comunicado sobre o encontro mantido hoje, em Maputo, entre os dois titulares da pasta da Defesa, mas sem mais detalhes sobre qualquer eventual parceria com Portugal para aquela província.

"Jaime Neto reiterou o pedido de apoio feito à União Europeia (UE) e agradeceu a resposta pronta de total disponibilidade em prestar assistência ao país, concretamente na província de Cabo Delgado, no combate ao terrorismo e apoio às populações", lê-se no comunicado do Ministério da Defesa moçambicano.