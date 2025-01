"A transição energética em curso tem de estar perto de todos e a população deve sentir-se parte dela. Gosto destes projetos que estão perto das pessoas", disse Maria da Graça Carvalho durante a inauguração da Central Fotovoltaica para autoconsumo da Estação Elevatória na Praia da Marina, em Vilamoura.

Para a responsável governamental, os pequenos projetos de energia renovável deviam estar "espalhados pelo país" em espaços onde "não perturbam a natureza nem a paisagem".

A central inaugurada está instalada num parque de estacionamento e tem uma capacidade de produção anual de 200 kW, energia que é utilizada para alimentar a estação elevatória de águas residuais da Alameda da Praia da Marina, reduzindo a dependência de fontes de energia não renováveis.

A nova infraestrutura tem 358 painéis de dupla face, podendo os equipamentos absorver a radiação solar na parte de cima, e também o calor que irradia do solo.

O investimento nesta infraestrutura foi de 240.000 euros, estando enquadrado na Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas do Município de Loulé.

O presidente dessa Câmara, Vítor Aleixo, agradeceu o "estímulo" dado pelo Governo no apoio à transição energética e assegurou que o município "está no caminho do futuro no combate às alterações climáticas".

Por outro lado, Maria da Graça Carvalho também avançou que pretende "simplificar tudo o que tem a ver com o autoconsumo" das pessoas.

"É muito importante que cada um sinta que está a fazer a sua parte", disse a ministra, acrescentando que os consumidores devem poder decidir ficar ligados à rede de eletricidade ou ficar totalmente independentes, com a sua própria produção.

A ministra começou o dia com uma apresentação dos responsáveis municipais sobre a política de ação climática de Loulé, com destaque para as áreas protegidas de iniciativa municipal, como a recente Reserva Natural Local da Foz do Almargem e do Trafal.

Em seguida visitou vários projetos amigos do ambiente com destaque para o empreendimento Arcaya, um novo condomínio residencial que se destaca pela sua forte componente de sustentabilidade, em harmonia com a natureza, e pelos elevados padrões de eficiência energética.

FPB // JLG

Lusa/Fim