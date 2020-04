"Os professores têm enfrentado este tempo difícil com a certeza de que a relação pedagógica deverá ser reforçada, o ensino reinventado, de modo a gerar mais conhecimentos e outras competências que não se limitem apenas à falsa dicotomia ensino presencial -- ensino à distância", desafiou Maritza Rosaball.

Numa mensagem alusiva ao Dia do Professor Cabo-verdiano, que se celebra todos anualmente em 23 de abril, a ministra enalteceu a "entrega profissional e afetiva à causa educativa" de todos os professores cabo-verdianos.

A governante sublinhou o trabalho realizado neste momento em casa, de forma "resiliente e inovador com os seus alunos de modo a transformar informação em conhecimento em contextos presenciais e/ou mediados por canais de comunicação menos habituais nas escolas, no ritmo acelerado que a crise impõe".

O Dia do Professor Cabo-verdiano é celebrado há 30 anos, no dia do nascimento de Baltasar Lopes da Silva, em 1907, escritor, poeta e linguista cabo-verdiano, que faleceu em 28 de maio de 1989.

"Têm sido comemorações de elevado valor simbólico, cívico e profissional, ocasiões para a classe docente ponderar as suas práticas e perspetivar um futuro mais promissor, e por justas homenagens de vários setores da sociedade", salientou Maritza Rosaball.

Entretanto, a ministra notou que a tradição da comemoração é quebrada este ano por causa da pandemia da covid-19, que tem assolado o país, encerrando escolas, confinando professores e alunos em casa e rompeu com o ambiente relacional em sala de aula.

O Ministério da Educação está a implementar um programa educativo denominado "Aprender e estudar em casa", alternativa ao encerramento das escolas cabo-verdianas desde 20 de março, para impedir a transmissão de covid-19 no arquipélago.

O programa consiste em aulas na televisão, na rádio e noutras plataformas, e começa em 27 de abril.

Cabo Verde regista atualmente 82 casos de covid-19, distribuídos pelas ilhas da Boa Vista (52), Santiago (29) e São Vicente (01).

Um dos casos da Praia (Santiago) já foi considerado como recuperado da doença e o primeiro caso do país, confirmado em 19 de março, na ilha da Boa Vista, terminou na morte de um turista inglês, de 62 anos.

Desde sábado que está em vigor um segundo período de estado de emergência em Cabo Verde, decretado pelo Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, mantendo-se suspensas as ligações interilhas, sem ser conhecido qualquer prazo para revogação da medida.

A declaração do atual estado de emergência prevê para as ilhas da Boa Vista, Santiago e São Vicente, todas com casos de covid-19, que permaneça em vigor até às 24:00 de 02 de maio. Nas restantes seis ilhas habitadas, sem casos diagnosticados de covid-19, a prorrogação do estado de emergência é mais curto, até às 24:00 de 26 de abril.

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou perto de 184 mil mortos e infetou mais de 2,6 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Cerca de 700 mil doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

RIPE // LFS

Lusa/Fim