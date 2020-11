A visita, na sequência de um convite da sua homóloga portuguesa, Ana Mendes Godinho, realiza-se até dia 27.

Durante a sua estada em Portugal, Maria Celina Tavares vai reunir-se com a Autoridade das Condições de Trabalho e com direção-geral de Estudos e Planeamento do Ministério do Trabalho e Segurança Social portugueses.