"O Reino Unido mantém o seu compromisso de apoiar a adesão de Timor-Leste à Associação das Nações do Sudeste Asiático [ASEAN], à medida que o país continua a desenvolver o seu potencial económico", afirmou Catherine West, em comunicado divulgado à imprensa.

"Estou ansiosa para me encontrar com o primeiro-ministro [Xanana Gusmão] e com os nossos parceiros timorenses e interlocutores internacionais para discutir formas de reforçar a nossa parceria em benefício do crescimento mútuo", salientou Catherine West, que vai estar em Díli até sexta-feira.

A ministra de Estado britânica inicia a visita a Díli com um encontro com o ministro dos Negócios Estrangeiros timorense, Bendito Freitas, seguindo depois para uma reunião com Xanana Gusmão.

Catherine West vai também participar no evento "Mulheres na Diplomacia", organizado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e pela ONU Mulheres.

"Queremos ver Timor-Leste continuar a desenvolver-se como uma nação próspera e continuaremos a apoiar o progresso timorense no cumprimento do roteiro para a sua plena adesão à ASEAN", afirmou o embaixador britânico para Timor-Leste, Dominic Jermey, salientando que o Reino Unido é o "lar da maior diáspora timorense no estrangeiro".

