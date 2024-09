"É com dor e enorme consternação que o Exército Português comunica o falecimento do segundo-sargento Diogo Catroga Duarte, que partiu de forma prematura e inesperada, esta manhã, na sequência de uma indisposição sentida durante uma atividade de treino físico, integrada no treino operacional, no Campo Militar de Santa Margarida", lê-se num comunicado do ramo.

O Exército adianta que acionou "de imediato" o apoio psicológico para a família do militar e abriu um processo de averiguações para apurar as causas do sucedido.

"Neste momento de luto para a família Exército, os nossos pensamentos estão com os seus familiares, a quem enviamos as mais sentidas condolências", é acrescentado no texto.

