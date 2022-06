As áreas mais afetadas incluem as cidades de Qingdao (leste) e Chongqing (centro) e a província de Sichuan (centro). Nesta última, as chuvas obrigaram à retirada de 42 mil pessoas.

Várias zonas planas em Chongqing ficaram inundadas. Vídeos difundidos nas redes sociais chinesas mostram veículos a serem arrastados pelas correntes nas ruas da cidade.

A cidade portuária de Qingdao registou chuvas até 200 milímetros, no fim de semana passado, quando os bombeiros tiveram que atuar para bombear água de estacionamentos subterrâneos que ficaram inundados.

De acordo com o Centro Meteorológico da China, a chuva vai prolongar-se até hoje à noite e vai afetar também partes do norte e nordeste.

As autoridades meteorológicas alertaram que algumas áreas vão registar chuvas até 70 milímetros no espaço de uma hora, que podem ser acompanhadas por ventos fortes e até granizo.

Na semana passada, 3,7 milhões de pessoas foram afetadas por chuvas 1,6 vezes mais intensas do que o normal para este período do ano, na região autónoma de Guangxi, no sul da China, informou a agência de notícias oficial Xinhua.

As inundações causaram perdas económicas no valor de mais de 12 mil milhões de yuans (1,7 mil milhões de euros).

No ano passado, a região centro da China foi abalada por inundações, causadas por chuvas de intensidade sem precedentes nas últimas décadas, que fizeram mais de 300 mortos na província de Henan.

JPI // EJ

Lusa/Fim