Apesar do aumento de novos casos registado nos últimos dias, as autoridades minimizaram o facto, assinalando que a vacinação desacelerou as mortes.

O ministério indicou ainda que o país atingiu a aplicação de 50,3 milhões de vacinas contra a covid-19.

Com estes números de mortes e contágios, o México continua a ser o quatro país do mundo com maior número de mortos vítimas da covid-19, a seguir aos Estados Unidos, Brasil e Índia, e é o 15.º país em relação ao número de contágios confirmados, de acordo com dados da Universidade Johns Hopkins.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 4.013.756 mortos em todo o mundo, resultantes de mais de 185,5 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente feito pela agência France-Presse.

Em Portugal, desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram 17.148 pessoas e foram registados 905.651 casos de infeção, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, uma cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.

