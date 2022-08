Depois de dois anos de interregno, devido à pandemia de covid-19, o certame voltou a realizar-se na vila de Óbidos, no distrito de Leiria, numa edição que retomou o formato de abertura continua e que recebeu, entre os dias 21 e 31 de julho, cerca de 150 mil visitantes, registando uma subida de 50 mil pessoas relativamente à edição de 2019.

"O balanço é claramente positivo", considerou hoje o presidente da Câmara Municipal de Óbidos, Filipe Daniel, citado numa nota à imprensa sobre a edição de 2022 do Mercado Medieval, marcada por "algumas alterações e novidades", que, a seu ver, provaram ser "uma grande mais-valia".

O evento contou este ano com uma parceria com a associação Ofícios com História e a curadoria de Edgar Silva que, segundo o autarca, "contribuiu consideravelmente na componente de valorização e recriação histórica do evento" e que deverá ser aprofundada em próximas edições.

No balanço, o autarca destaca ainda "a grande participação das coletividades do concelho, que asseguraram as famosas tabernas e que, mais uma vez, foram essenciais para o sucesso do evento, onde foi notório um envolvimento muito considerável das pessoas".

Segundo Filipe Daniel, "cerca de mil voluntários, praticamente 10% da população, marcaram presença no evento", no qual as tasquinhas são dinamizadas pelas coletividades e associações de todas a freguesias, o que se traduz numa "mais-valia em termos de receita arrecadada".

A edição que teve como tema "Festas, Romarias e Peregrinações" teve como grande enfoque o casamento entre D. Afonso e Dona Urraca de Castela, que recebeu, como dote, a valiosa vila de Óbidos, dando início à "Casa das Rainhas".

O certame teve este ano um orçamento de 350 mil euros, mais 150 mil euros do que nas edições anteriores, e juntou 25 associações e mais de 70 mercadores nas tasquinhas e tendas de vendas.

O programa de animação movimentou 12 grupos de música, 10 grupos de teatro, seis grupos de dança, quatro grupos de artes circenses, três acampamentos (militar, civil e religioso), 20 mestres e ofícios, uma granja com mais de 20 animais e uma equipa de 50 animadores de rua que, oriundos de vários pontos do país participaram numa residência artística promovida pela organização e coordenada pela Ofícios com História, entidade formadora e curadora desta edição.

O Mercado Medieval de Óbidos teve a sua primeira edição em 2002 e é organizado pela empresa municipal Óbidos Criativa.

