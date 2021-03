De acordo com o relatório anual dos transportes, relativo a 2020 e produzido pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) de Cabo Verde, os transportes terrestres, em autocarros, somaram 13.794.316 passageiros, uma quebra de 31,6% face a 2019.

Trata-se de uma quebra média superior a 17.430 passageiros por dia nos autocarros em Cabo Verde no espaço de um ano, explicada com o estado de emergência que vigorou no arquipélago em abril e maio, para conter a pandemia de covid-19, e medidas posteriores de limitação da circulação e da lotação dos autocarros, pelos mesmos motivos.

O total de passageiros transportados em autocarros no último ano recuou a níveis anteriores a 2016 (14.978.375 passageiros), segundo o histórico disponibilizado pelo INE.

A oferta dos autocarros também caiu em 2020, 13% face a 2019, para 21.967.154 lugares, enquanto a distância total percorrida sofreu a maior queda, 31,3%, para 5.104.888 quilómetros em todo o ano.

Cabo Verde enfrenta uma profunda crise económica, decorrente da quebra nas receitas do turismo devido à pandemia de covid-19, com o Governo a estimar uma recessão equivalente a 11% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2020 e a duplicação da taxa de desemprego, para cerca de 20%.

