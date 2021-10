"Na Guiné-Bissau, as meninas estão entre a população mais vulnerável, pois seus direitos são os mais negados, começando pelos mais básicos, como ter um registo de nascimento ou ir à escola. Elas também têm maior probabilidade de se casar ou dar à luz jovens, ou ser vítimas de mutilação genital feminina", afirmou Taibú Djau, que discursou perante o chefe de Estado, no Palácio da Presidência, em nome de todas as raparigas do país.

Taibú Djau salientou que as meninas têm "direito a uma vida segura e saudável" não só enquanto crescem, mas também quando se tornam mulheres.

"O Presidente tem a responsabilidade de garantir que os direitos de todas as crianças, especialmente das meninas, sejam respeitados. Isso inclui o direito a uma educação de qualidade e inclusiva, direito a um início de vida saudável, à saúde sexual e reprodutiva e direito de serem protegidas contra todas as formas de violência, incluindo a violência sexual e baseada no género", afirmou.

O chefe de Estado disse que a iniciativa era "significativa e bonita" e que a interpelação serviu para mostrar a necessidade de unir esforços e assumir compromissos políticos e sociais firmes para combater a desigualdade que atinge as meninas.

Umaro Sissoco Embaló lembrou que os direitos humanos são universais e que na Guiné-Bissau são constitucionais e que a defesa das meninas é uma "obrigação do Estado e da sociedade guineense".

"A igualdade do género começa na família e deve ser praticada em todas as instituições", disse Embaló, lembrando que sempre se posicionou contra o casamento precoce das meninas guineenses.

