"Foi com consternação e pesar que o ministro do Mar tomou conhecimento da morte de Mirko Marcolin, ocorrida na última noite/madrugada, na cidade do Mindelo, na ilha de São Vicente", anunciou o Governo cabo-verdiano, na Internet.

Mirko Marcolin, membro da Direcção-Geral dos Assuntos Marítimos e das Pescas (DG Mare), tinha chegado na tarde de quinta-feira à ilha, oriundo de Bruxelas, para participar nos trabalhos da comissão mista entre Cabo Verde e a UE sobre o acordo de pesca entre as duas partes.

A morte ocorreu depois de uma indisposição, com indícios de ataque cardíaco, que o levou para o hospital do Mindelo.

"A sua morte representa uma enorme perda para a UE, instituição muito relevante nas relações com o nosso país, e para a própria comissão mista, que perde um elemento muito importante nas negociações", acrescentou o ministro do Mar, Jorge Santos.

Os trabalhos da comissão são os primeiros após a renovação do acordo de pesca, em julho.

