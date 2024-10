Em declarações à agência de notícias AFP, o responsável apontou que centenas de estudantes estão a ser deslocadas.

"Há 1,25 milhões de estudantes nas escolas libanesas e 40% deles foram deslocados", disse o Diretor Geral de Educação, Imad Achkar.

O responsável responsabilizou Israel pelos bombardeios que destruíram estradas.

No Líbano, as forças israelitas intensificaram os ataques nas últimas semanas, com bombardeamentos quase constantes, incluindo em Beirute, causando a morte a cerca de duas mil pessoas, segundo o governo libanês.

Além, destas mortes, mais de 520 palestinianos foram mortos na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental pelas forças israelitas ou em ataques de colonos.

O conflito também causou cerca de dois milhões de deslocados, mergulhando o enclave palestiniano sobrepovoado e pobre numa grave crise humanitária, com mais de 1,1 milhões de pessoas numa "situação de fome catastrófica", "o número mais elevado alguma vez registado", segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU).

