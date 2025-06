Médio Oriente: Israel desvia navio ativista com ajuda humanitária

Jerusalém, 09 jun 2025 (Lusa) - O navio com ajuda humanitária Madleen, que tentava chegar a Gaza com a ativista sueca Greta Thunberg a bordo, foi desviado no domingo à noite pelas autoridades israelitas, que disseram aos passageiros para "regressar aos seus países".