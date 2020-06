Em declarações à Lusa, o médico pediatra, ex-diretor-geral do Hospital Pediátrico de Luanda, considerou que a adoção de medidas demasiado drásticas gera incompreensão e "incumprimento".

De forma geral, para Luís Bernardino, Angola "tem tomado as medidas que outros países tomaram, com maior ou menor rigor, para travar a pandemia", com algum "excesso", de medidas que "não são realistas e se prestam a que não funcionem".