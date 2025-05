"Até às 09:30 do dia 10 de maio, registámos 26 ocorrências relacionadas com as condições meteorológicas adversas, que envolveram 58 operacionais e 26 meios terrestres", de acordo com uma nota publicada na página do Serviço Regional de Proteção Civil.

A autoridade regional indicou que a maioria das ocorrências (16) foram inundações, registando-se também seis movimentos de massas e quatro sinalizações de perigo.

A Ribeira Brava, onde a Via Expresso 4, no troço Serra de Água, está interdita devido à obstrução total da via, foi o concelho que registou mais ocorrências (13), seguindo-se Santa Cruz (cinco), Funchal (quatro), Câmara de Lobos (dois), Ponta do Sol (um) e Machico (um).

O arquipélago da Madeira já esteve sob aviso laranja devido à forte precipitação, encontrando-se agora sob aviso amarelo, até às 21:00, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

