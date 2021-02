Os estragos são diversos e incluem prejuízos em 2.330 casas, além de danos em 15 estradas, referiu Ludovina Bernardo, porta-voz da reunião ministerial de hoje, salientando que o levantamento ainda decorre.

O executivo voltou a apelar para que a população abandone as zonas baixas, devido ao aumento do caudal dos rios durante a época das chuvas.

"Há zonas seguras identificadas" pelas autoridades, para que todos possam sair das "áreas de risco que ciclicamente são afetadas", destacou a porta-voz.

O país está em plena época chuvosa e ciclónica, que ocorre entre os meses de outubro e abril, com ventos oriundos do Índico e cheias com origem nas bacias hidrográficas da África Austral.

Este ano milhares de pessoas já foram afetadas pelas intempéries.

As mais graves foram a tempestade Chalane, no final do ano, e o ciclone Eloise, em janeiro, com um balanço oficial total de 19 mortos, mas relatos de autoridades locais apontam para o dobro.

LFO // SB

Lusa/Fim