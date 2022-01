"Vemos os resultados que Bloco [de Esquerda] e PCP estão a ter, é fruto do caminho seguido pela esquerda nos últimos seis anos. A esquerda, em geral, é penalizada. Houve uma grande dispersão do voto útil, o que se vê no próprio resultado do partido socialista, mas ao mesmo tempo o MAS também consegue crescer e isso só nos pode deixar contentes", assinalou à agência Lusa a candidata.

Renata Cambra assinalou o crescimento comparativo a 2019, de 0,06% para cerca de 0,11%, com um acréscimo de pouco mais de 2.000 votos.

"Acreditamos que os resultados de hoje comprovam acima de tudo que o projeto que o MAS traz de uma esquerda independente, combativa, que não cede aos interesses do PS e que luta por soluções de fundo e não por paliativos, é um projeto que se mostra não só relevante, como extremamente necessário para fazer face ao crescimento da extrema direita", disse ainda.

O PS é o partido mais votado com 41,62% dos votos e 111 mandatos nas eleições legislativas de domingo, quando estavam apurados os resultados provisórios em 3.089 das 3.092 freguesias.

De acordo com dados da Secretaria-Geral do Ministério de Administração Interna - Administração Eleitoral, o PSD é o segundo partido mais votado com 27,93% às 00:00.

